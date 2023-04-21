Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ на Київщині

Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) в Київській області.

"У Бучанській та Ірпінській місцевих організаціях міжнародні партнери ознайомилися зі специфікою щоденної роботи співробітників, а також поспілкувалися із волонтерами Червоного Хреста України", - повідомило ТЧХУ в п'ятницю у фейсбуці.

За словами виконавчого директора з міжнародних відносин Червоного Хреста Британії Річарда Блюітта, він відвідував Київщину в травні минулого року і зараз сюди "повернувся, щоб побачити, що змінилося в Україні, як національне Товариство продовжує своєчасно реагувати на потреби людей".

Блюітт зазначив, що ТЧХУ за цей час розширило свою діяльність на всій території України, зокрема в найбільш постраждалих від війни районах, поблизу лінії фронту. Він наголосив на важливості та складності роботи ТЧХУ з підтримання внутрішньо переміщених осіб та родин, які їх прийняли.

"Усі люди, які підтримують нас у Великій Британії, мають знати, що Національне товариство справді суттєво змінює життя людей і що їхні гроші правильно витрачаються та приносять користь", - сказав Блюітт.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/videos/1912069292519264/