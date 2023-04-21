Ми знаємо про всі плани ворога на найближчий період - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова - ми знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, особлива увага тут - новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. З кожним днем стаємо сильнішими", - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.