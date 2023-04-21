ЗС України знищили 630 окупантів, один танк, дві артсистеми і вісім БПЛА за добу

За минулу добу ЗС України знищили 630 окупантів, 1 ворожий танк, 6 бронемашин, 2 артсистеми і 8 БПЛА, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано, танків - 3668 (+1) од, бойових броньованих машин - 7126 (+6) од, артилерійських систем - 2827 (+2) од, РСЗВ - 539 (+0) од, засобів ППО - 285 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од, спеціальна техніка - 334 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.