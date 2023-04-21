Події

08:01 21.04.2023

РФ має намір зберегти КПП з окупованими територіями з міркувань безпеки

1 хв читати
РФ має намір зберегти КПП з окупованими територіями з міркувань безпеки

Росія має намір зберегти контрольно-пропускні пункти між РФ і тимчасово окупованими територіями з міркувань безпеки, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще раз зазначає, що російські офіційні особи не розглядають мешканців окупованої України як громадян Росії і правлять як держава-окупант, незважаючи на тривалі заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії", - ідеться у звіті.

На думку західних аналітиків, згідно із заявами російських воєнкорів, блокпости на КПП значно уповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

"Путін, імовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод", - зазначають в Інституті.

У ISW наголошують, що за аналогією з посиленням заходів безпеки біля Керченського мосту Росія використовуватиме КПП з іншими окупованими територіями з міркувань безпеки. Крім того, вони заважатимуть чоловікам з тимчасово окупованих територій тікати в Росію від примусової мобілізації.

 

 

 

Теги: #рф #кпп #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 20.04.2023
Австрія заморозила російські активи майже на €2 млрд від початку війни в Україні

Австрія заморозила російські активи майже на €2 млрд від початку війни в Україні

09:36 19.04.2023
Путін, імовірно, шукав потенційних винних у разі успіху ЗСУ, вважають в ISW

Путін, імовірно, шукав потенційних винних у разі успіху ЗСУ, вважають в ISW

10:59 18.04.2023
Путін хоче взяти Бахмут до 9 травня, ПВК Вагнера знову отримує боєприпаси - ISW

Путін хоче взяти Бахмут до 9 травня, ПВК Вагнера знову отримує боєприпаси - ISW

19:52 17.04.2023
Чергова спроба російського наступу провалилася 31 березня 2023 року, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції

Чергова спроба російського наступу провалилася 31 березня 2023 року, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції

19:36 17.04.2023
Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

13:08 17.04.2023
На полі бою з'явилися ворожі "штурмові підрозділи Z", укомплектовані людьми з кримінальним минулим

На полі бою з'явилися ворожі "штурмові підрозділи Z", укомплектовані людьми з кримінальним минулим

08:13 17.04.2023
ЗС України за добу знищили 590 окупантів, 4 танки, 9 артсистем

ЗС України за добу знищили 590 окупантів, 4 танки, 9 артсистем

07:48 17.04.2023
Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

Міноборони РФ посилює співпрацю з ПВК "Вагнер", незважаючи на розбіжності

19:44 16.04.2023
Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

19:40 16.04.2023
Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак, за Бахмут тривають запеклі бої

Ворог уночі застосував близько десяти дронів "Шахед-136", вісім із яких ліквідувала ППО

Підписано підсумкову декларацію з розбудови та сприяння становленню сталого миру

Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

ОСТАННЄ

Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей, поранено троє

ЗС України знищили 630 окупантів, один танк, дві артсистеми і вісім БПЛА за добу

Уночі противник важкою артилерією атакував Мирівську громаду

Словенія приєднається до спільних закупівель боєприпасів для України

НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак, за Бахмут тривають запеклі бої

Ворог уночі застосував близько десяти дронів "Шахед-136", вісім із яких ліквідувала ППО

Підписано підсумкову декларацію з розбудови та сприяння становленню сталого миру

Україна стане однією з перших країн з імплементації нового регламенту ЄС криптовалютам МіСА

21 квітня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА