РФ має намір зберегти КПП з окупованими територіями з міркувань безпеки

Росія має намір зберегти контрольно-пропускні пункти між РФ і тимчасово окупованими територіями з міркувань безпеки, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще раз зазначає, що російські офіційні особи не розглядають мешканців окупованої України як громадян Росії і правлять як держава-окупант, незважаючи на тривалі заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії", - ідеться у звіті.

На думку західних аналітиків, згідно із заявами російських воєнкорів, блокпости на КПП значно уповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

"Путін, імовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод", - зазначають в Інституті.

У ISW наголошують, що за аналогією з посиленням заходів безпеки біля Керченського мосту Росія використовуватиме КПП з іншими окупованими територіями з міркувань безпеки. Крім того, вони заважатимуть чоловікам з тимчасово окупованих територій тікати в Росію від примусової мобілізації.