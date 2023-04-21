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07:24 21.04.2023

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак, за Бахмут тривають запеклі бої

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ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак, за Бахмут тривають запеклі бої

Збройні сили України за добу відбили понад 60 ворожих атак, за Бахмут тривають запеклі бої, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник, ціною великих втрат, основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за місто Бахмут", - ідеться в повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Також минулої доби противник обстріляв населені пункти Янжулівка, Галаганівка та Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка та Павлівка - Сумської, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Домашнє Харківської області.

На куп'янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Західне та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник намагався поліпшити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів укотре зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам'янське і Спірне в Донецькій області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Керамік, Степове, Кам'янку, Тоненьке, Сєверне, Карлівку, Первомайське та Невельське.

На мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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