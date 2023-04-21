Зеленський відзначив позицію мера Парижа щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024

Президент України Володимир Зеленський наголосив на принциповій позиції мера Парижа Анн Ідальго щодо недопуску на Олімпіаду-2024 російських та білоруських спортсменів.

Ідальго у четвер відвідала у Києві Міжнародний саміт міст і регіонів, а на зустрічі із Зеленським заявивши, що "російських спортсменів не можна приймати в Парижі, якщо йде війна".

"Особливо хочу наголосити на абсолютно принциповій і такій співзвучній українській позиції пані мера Парижа щодо захисту олімпійського руху від російської ідеологізації, від пропаганди", - сказав президент.

За його словами, "очевидно, що держава-терорист робитиме все, щоб виправдати себе через спорт або використовувати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії. Саме тому важливо, щоб, поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків, зокрема до паризького майданчика – саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року".

"Пан мер Парижа сьогодні ще раз підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки йде агресія. Це чіткий, важливий сигнал, дякую за нього", - сказав Зеленський.

Було б добре, зазначив також він, "щоб такі сигнали чули у Міжнародному олімпійському комітеті, де поки що, на жаль, особиста вигода окремих бюрократів домінує над олімпійськими принципами".