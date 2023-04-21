Події

00:41 21.04.2023

Зеленський відзначив позицію мера Парижа щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024

1 хв читати
Зеленський відзначив позицію мера Парижа щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024

Президент України Володимир Зеленський наголосив на принциповій позиції мера Парижа Анн Ідальго щодо недопуску на Олімпіаду-2024 російських та білоруських спортсменів.

Ідальго у четвер відвідала у Києві Міжнародний саміт міст і регіонів, а на зустрічі із Зеленським заявивши, що "російських спортсменів не можна приймати в Парижі, якщо йде війна".

"Особливо хочу наголосити на абсолютно принциповій і такій співзвучній українській позиції пані мера Парижа щодо захисту олімпійського руху від російської ідеологізації, від пропаганди", - сказав президент.

За його словами, "очевидно, що держава-терорист робитиме все, щоб виправдати себе через спорт або використовувати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії. Саме тому важливо, щоб, поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків, зокрема до паризького майданчика – саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року".

"Пан мер Парижа сьогодні ще раз підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки йде агресія. Це чіткий, важливий сигнал, дякую за нього", - сказав Зеленський.

Було б добре, зазначив також він, "щоб такі сигнали чули у Міжнародному олімпійському комітеті, де поки що, на жаль, особиста вигода окремих бюрократів домінує над олімпійськими принципами".

Теги: #мер #париж #україна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:11 21.04.2023
На Київщині чути вибухи, в ОВА повідомляють про роботу ППО

На Київщині чути вибухи, в ОВА повідомляють про роботу ППО

00:52 21.04.2023
Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

00:46 21.04.2023
Мешканців Київщини попередили про загрозу атаки іранськими дронами

Мешканців Київщини попередили про загрозу атаки іранськими дронами

00:39 21.04.2023
Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

00:32 21.04.2023
Столтенберг: НАТО працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики

Столтенберг: НАТО працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики

00:29 21.04.2023
Єрмак: Україна має стати форпостом Європи, щоб Росія не спробувала вдатися до нової агресії

Єрмак: Україна має стати форпостом Європи, щоб Росія не спробувала вдатися до нової агресії

21:25 20.04.2023
Зеленський зустрівся з мером Парижа Ідальго та президентом Комітету регіонів ЄС Кордейру

Зеленський зустрівся з мером Парижа Ідальго та президентом Комітету регіонів ЄС Кордейру

20:22 20.04.2023
У червні 2023 року в Парижі з'явиться Київський сквер - Кличко

У червні 2023 року в Парижі з'явиться Київський сквер - Кличко

19:19 20.04.2023
Україна приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС

Україна приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС

19:13 20.04.2023
Естонія відправить в Україну 155-мм артилерійські снаряди

Естонія відправить в Україну 155-мм артилерійські снаряди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

Австрія заморозила російські активи майже на €2 млрд від початку війни в Україні

Унаслідок обстрілу в Малій Токмачці загинула сім'я, у Кам'янському поранено жінку - голова Запорізької ОВА

Київ розірвав договір оренди землі з посольством РФ - Кличко

ОСТАННЄ

Залужний поінформував командувача ЗС Латвії Калниньша про важливість посилення української ППО та постачання озброєння

Австрія заморозила російські активи майже на €2 млрд від початку війни в Україні

Суданські військові відмовляються від переговорів із "Силами швидкого реагування", вимагають їх капітуляції

Байден і глава Єврокомісії обговорили Китай, підтримку України та санкції стосовно РФ

У київському метро тимчасово недоступна оплата проїзду карткою

Загони швидкого реагування ТЧХУ взяли участь у навчаннях із протидії наслідкам повені

Ворог обстріляв Великомихайлівську громаду, постраждалих немає

Ізраїль у травні планує випробувати систему попередження про ракетні обстріли в Києві

ПРООН за сприяння уряду Японії передала п'ять генераторів у Київську область - ОВА

Прямі контакти між містами і регіонами України та Європи прискорять процес повоєнної відбудови - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА