Столтенберг: НАТО працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики, повідомила прес-служба президента.

"У НАТО ми також фокусуємось на потребах України після війни. Найважливіше – нам потрібно зробити все, щоб Росія ніколи більше не воювала з Україною. І НАТО зараз працює над багаторічною ініціативою підтримки України. Це допоможе вам перейти від епохи радянської доктрини до стандартів та політиці НАТО та поставить Україну на гідне місце в євроатлантичній сім'ї. Українське майбутнє – у НАТО", – цитує прес-служба відомства слова Столтенберга, сказані під час Міжнародного саміту міст та регіонів, що відбувся 19-20 квітня у Києві.

Також він розповів про свій візит до Бучі Київської області у четвер, де побачив докази звірств, здійснених Росією.

Він також зазначив, що багато територій України потребують розмінування, і це довгий шлях, яким країна буде не сама.

Столтенберг підкреслив, що Україна має сильних друзів, серед яких і НАТО. "Якщо ви будете чогось потребувати, ми будемо поруч", – запевнив він.