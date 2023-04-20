Зеленський зустрівся з мером Парижа Ідальго та президентом Комітету регіонів ЄС Кордейру

Президент України Володимир Зеленський вручив нагороду "Місто-рятівник" меру Парижа Анн Ідальго.

Виступаючи в четвер на Міжнародному саміті міст і регіонів, він подякував народам, людям, лідерам, "які допомогли Україні пройти найскладніший період жорсткої темряви, зими, вистояти проти ракетного терору".

"Особливо відзначу допомогу Парижа, який став одним із лідерів енергетичної підтримки та консолідовано зібрав партнерів", - сказав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба глави держави, у межах проведення саміту міст і регіонів Зеленський зустрівся з мером міста Париж Анн Ідальго та президентом Комітету регіонів Європейського Союзу Васко Кордейру.

Зеленський подякував їм за візит до України та участь у цьому важливому заході.

"Дякую вам за розуміння того, що ми боремося з російською агресією і за спільні цінності. І для нашого суспільства дуже важливо знати, що ми сьогодні не самі", - сказав президент.

Зеленський наголосив на вагомому масштабі допомоги, яку надали і продовжують надавати Україні Париж і Комітет регіонів ЄС від самого початку повномасштабної війни РФ проти України.

Зеленський наголосив на важливості підтримки Комітетом ініціативи з мобілізації регіонів ЄС навколо відновлення нашої країни.

"Війна ще триває, але нам уже потрібно відновлювати багато інфраструктури, освітні та медичні заклади. Тому ми маємо доносити цей меседж як урядам інших країн, так і бізнесу, щоб він приходив та інвестував в Україну", - наголосив голова держави.

Зеленський окремо подякував Ідальго за підтримку десятків тисяч вимушених українських переселенців, яким Париж надав притулок, а також понад 100 вантажівок гуманітарної допомоги Україні.

Президент зазначив, що для українського суспільства "дуже важливо знати, що ми сьогодні не самі". Він наголосив на вагомому масштабі допомоги, яку надала і продовжує надавати Україні Франція та комітет регіонів ЄС від самого початку повномасштабної війни РФ.

Також глава української держави наголосив на важливості підтримки Комітетом ініціативи з мобілізації регіонів ЄС навколо відновлення України.

"Війна ще триває, але нам уже потрібно відновлювати багато інфраструктури, освітні та медичні заклади. Тому ми маємо доносити цей меседж як урядам інших країн, так і бізнесу, щоб він приходив та інвестував в Україну", - сказав він.

Крім того, президент нагадав про лідерство Парижа на енергетичному треку та допомогу Україні в проходженні зими в період "блекауту".

Також він відзначив тверду позицію мера Парижа в питанні недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань, насамперед, до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Зі свого боку, Ідальго зазначила, що якщо Росія продовжить агресію проти України 2024 року, то Париж відмовиться приймати російських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі.

"Ми надзвичайно віддані Олімпійським іграм. Для мене Париж – столиця прав людини. І не тільки для мене. Це дуже важливо – цінності Олімпійського руху. Цінності гуманізму. Цінності Європи. На наступних Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, якщо війна триватиме, якщо росіяни все ще атакуватимуть вас, це означатиме, що вони атакують нас і наші цінності. І, як на мене, російських спортсменів не можна приймати в Парижі, якщо триває війна. Тому ми тут. Ми намагаємося переконати спортсменів, міжнародні федерації та країни. Ми разом з вами. Ми підтримуємо вас у вашій боротьбі. Ви можете розраховувати на Париж і на мене", - зазначила вона.