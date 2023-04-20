Байден і глава Єврокомісії обговорили Китай, підтримку України та санкції стосовно РФ

Президент США Джо Байден і голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у четвер обговорили в телефонній розмові тайванське питання, підтримку України, а також санкції проти Росії, повідомляє Білий дім.

"Байден сьогодні провів телефонну розмову з фон дер Ляєн. (...) Вони заявили про важливість підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці. Байден і фон дер Ляєн також підтвердили прихильність США і ЄС до того, щоб надати Україні необхідну їй економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки, а також до роботи з запровадження санкцій щодо Росії", - ідеться в заяві Білого дому.

Крім цього, лідери обговорили нещодавній візит фон дер Ляєн до Пекіна, а також прихильність міжнародному порядку, дотриманню прав людини та сумлінній торговельній практиці.

Крім того, вони обговорили зусилля щодо прискорення переходу до чистої енергетики.

Раніше у квітні фон дер Ляєн відвідала КНР. За підсумками цього візиту та переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном вона заявила, що в Брюсселі очікують від Пекіна допомоги у припиненні війни в Україні.