Ворог обстріляв Великомихайлівську громаду, постраждалих немає

У четвер противник здійснив обстріл Великомихайлівської громади в Дніпропетровській області, внаслідок цього постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні під прицілом російської армії - Великомихайлівська громада Синельниківського району. Ворог вдарив по ній із важкої артилерії. Минуло без загиблих і постраждалих", - написав Лисак у телеграм-каналі.

На місці події працюють рятувальники, наслідки обстрілу встановлюються.