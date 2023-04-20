Події

20:24 20.04.2023

Ворог обстріляв Великомихайлівську громаду, постраждалих немає

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Ворог обстріляв Великомихайлівську громаду, постраждалих немає

У четвер противник здійснив обстріл Великомихайлівської громади в Дніпропетровській області, внаслідок цього постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні під прицілом російської армії - Великомихайлівська громада Синельниківського району. Ворог вдарив по ній із важкої артилерії. Минуло без загиблих і постраждалих", - написав Лисак у телеграм-каналі.

На місці події працюють рятувальники, наслідки обстрілу встановлюються.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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