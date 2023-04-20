Ізраїль у травні планує випробувати систему попередження про ракетні обстріли в Києві

Ізраїль планує здійснити випробування системи оповіщення про ракетні обстріли в Києві наступного місяця, щоб запустити систему влітку, повідомляє видання Walla.

"Командування тилу планує провести випробування системи цивільного оповіщення, яку Ізраїль розробляє для України, у столиці Києві наступного місяця, щоб запустити систему вже влітку", - йдеться в повідомленні, опублікованому в четвер.

Згідно з інформацією Walla, ця система під'єднається до радіолокаційної системи України і зможе надсилати швидші й точніші сповіщення на мобільні телефони українців, а також активує сирени тільки в тих місцях, куди можуть влучити ракети.