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19:07 20.04.2023

ЄС надасть Україні додаткові 55 млн євро гуманітарної допомоги - єврокомісар

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ЄС надасть Україні додаткові 55 млн євро гуманітарної допомоги - єврокомісар

Європейський Союз надасть Україні цього тижня додаткові 55 млн євро на гуманітарні потреби, заявив комісар ЄС із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

"Ми вирішили цього тижня додати 55 млн євро на гуманітарну допомогу для України з європейського бюджету", - заявив Ленарчич на брифінгу під час Міжнародного саміту міст і регіонів у Києві в четвер.

Отже, зазначив він, загальна сума гуманітарної допомоги Україні з боку ЄС від початку повномасштабного російського вторгнення становитиме понад 600 млн євро.

"Це ще один приклад європейської солідарності, який триватиме так довго, як це можливо", - сказав комісар.

Теги: #транш #єс #гуманітарнадопомога

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