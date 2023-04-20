Події

18:45 20.04.2023

Унаслідок обстрілу в Малій Токмачці загинула сім'я, у Кам'янському поранено жінку - голова Запорізької ОВА

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Унаслідок ворожого обстрілу с. Мала Токмачка в Запорізькій області загинула сім'я (чоловік і жінка), у с. Кам'янське поранення дістала 62-річна жінка, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Російський снаряд забрав життя родини в Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї. Під час артилерійського обстрілу в Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів", - написав Малашко в телеграм-каналі в четвер.

Очільник ОВА повідомив, що евакуаційна група доправила постраждалу до медичного закладу, де їй надають необхідну допомогу.

Теги: #обстріл #запорізька

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