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18:25 20.04.2023

Київська влада розірвала договори оренди землі з ПП, яке планувало незаконно забудувати дві ділянки на схилах Дніпра

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Київська влада розірвала договори оренди землі з ПП, яке планувало незаконно забудувати дві ділянки на схилах Дніпра

Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок із приватним підприємством, що планувало незаконно забудувати дві ділянки на схилах Дніпра, які входять до буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври, схваленої Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Ділянки розташовані на Володимирському узвозі, будинки №4 і №6", - повідомляє пресслужба міськради.

Відповідні рішення сьогодні, 20 квітня, на пленарному засіданні другої сесії Київської міської ради ІХ скликання підтримала більшість депутатів.

Як зазначив депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець, у 2003 і 2004 роках місто передало ці ділянки в оренду забудовнику, який намагається їх забудувати.



"Представники російського бізнесу хочуть забудувати буферну зону Софійського собору та Києво-Печерської лаври. Допомагає їм у цьому виконавча служба, яка погрожує кримінальною відповідальністю за невидачу містобудівних умов і обмежень. Наше завдання в цих умовах - зберегти пагорби від забудови. Тому ми невідкладно ухвалили рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок між Київською міською радою та забудовником. Міська влада не допустить знищення історичних пам'яток архітектури на схилах Дніпра", - наголосив Білоцерковець.

Теги: #київ #нерухомість #ділянки

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