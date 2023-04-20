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16:12 20.04.2023

Українська перемога принесе нові стандарти безпеки інфраструктури - Зеленський

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Українська перемога принесе нові стандарти безпеки інфраструктури - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників Міжнародного саміту міст і регіонів розвивати безпекову інфраструктуру.

"Запрошую вас узяти участь у розбудові нової інфраструктури безпеки, щоб потім можна було розширити цю роботу в інших регіонах - від бомбосховищ у школах до абсолютно нового стандарту кіберзахисту, кібербезпеки для всіх систем. Від нової захищеної інфраструктури в окремо взятій громаді до нової децентралізованої енергосистеми в країні, яку неможливо знищити енерготерором", - сказав він, виступаючи в четвер у Києві на саміті.

За його словами, "українська перемога має принести нові стандарти безпеки, нові можливості будувати й захищатися разом. Провівши реформу децентралізації, ми забезпечили повагу кожній громаді, дали інструменти для реалізації кожній громаді".

"Бачимо, що агресія може принести будь-якому народу. Бачимо, які стандарти безпеки потрібні нашим містам і селам", - сказав Зеленський.

Російська система, сказав Зеленський, намагається зробити звичним знущання з людей, знецінення життя. "Українська система, як і нормальний європейський устрій, абсолютно протилежна. Наша сила - у людях, громадах, здатності діяти заради спільної мети. Зокрема децентралізовано", - сказав він.

"Якщо вважати цю війну протистоянням ідей, разом із перемогою нашої держави також відзначимо перемогу ідеї, що люди важливі. Всі наші громади, кожне місто, кожне село. Замість руїн, які несе нам Росія, ми відновимо життя, європейське, вільне", - заявив президент.

Теги: #безпека #інфраструктура

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