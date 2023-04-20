До Миколаєва та області повернулися майже всі жителі - голова ОВА

Майже всі жителі міста Миколаєва та інших населених пунктів Миколаївської області, які виїхали з регіону після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, вже повернулися додому, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"З 11 листопада (2022 року - ІФ-У), коли звільнили правобережжя Дніпра на Херсонщині та місто Херсон, люди почали повертатися. Після 24 лютого 2022 року в місті було приблизно 200 тисяч людей, а зараз, за даними мобільних операторів, більше ніж 400 тисяч, за довоєнної чисельності міста - 460 тисяч... У регіоні теж майже всі повернулися", - сказав Кім на брифінгу в рамках міжнародного форуму міст і регіонів у Києві в четвер.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про ситуацію на Кінбурнській косі, голова обладміністрації сказав, що Збройні сили України працюють над її звільненням від російських окупантів. "Ситуація на Кінбурнській косі краща, але дуже погана, тому що вона під окупацією", - сказав він.

"Багато розповідати не можу, ми моніторимо (ситуацію - ІФ-У) майже щодня, зокрема й за допомогою супутникових знімків. Ми вважаємо так: ситуацію на Кінбурнській косі треба питати в жителів, які зараз не мають змоги зв'язуватися щодня та інформувати. Опосередковано можна сказати, судячи з обстрілів Очакова: якщо обстрілів менше, то ситуація краща. Наші Збройні сили працюють. Успіхи також є", - додав голова обладміністрації.

Кім наголосив, що очікує звільнення всієї області, тобто трьох населених пунктів Миколаївської області на Кінбурнській косі, які залишаються під російською окупацією.