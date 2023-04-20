Події

13:36 20.04.2023

Максимальний рівень водопілля на Десні очікується 20-22 квітня, на Київщині збережеться часткове підтоплення через пропуск води через ГЕС 20-21 квітня

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Максимальний рівень водопілля на Десні очікується 20-22 квітня, на Київщині збережеться часткове підтоплення через пропуск води через ГЕС 20-21 квітня

Протягом 20-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля с. Макошиного заввишки 740-750 см над нулем поста з подальшим затопленням заплави, територій низки сіл і порушенням транспортного сполучення, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як уточнюється в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер, транспортне сполучення може бути порушене з прирічковими населеними пунктами в Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, можливе початкове затоплення присадибних ділянок та окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки - помаранчевий).

ДСНС також повідомляє, що 20-21 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій. Окрім цього відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у низці прирічкових населених пунктів (II рівень небезпеки - помаранчевий).

Теги: #водопілля #київська_область #чернігівська_область

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