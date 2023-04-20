Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп'янськ, Дворічна та інші населені пункти. У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. На щастя, постраждалих протягом доби не було", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.