Супутник NASA не міг упасти в районі Києва, траєкторія його маршруту знаходиться далеко від України - Alpha Centauri

Супутник NASA RHESSI, який планував вхід в атмосферу, не міг впасти в районі Києва, внаслідок того, що має траєкторію, далеку від України, повідомили в освітньому проєкті про космос Alpha Centauri.

"Над Києвом не згорів супутник NASA. Сьогодні справді в атмосферу мав входити апарат NASA RHESSI, який спостерігав сонячні спалахи з 2002 до 2018 року. Але траєкторія його падіння дуже (ДУЖЕ) далека від України - уздовж лінії руху на зображенні", - йдеться в повідомленні організації в телеграм-каналі в середу.

У повідомленні також розміщено посилання на сайт, де можна подивитися приблизний маршрут супутника. Там же можна спостерігати за іншими об'єктами, що падають із космосу. "Жоден із них не пролітає над Україною", - уточнили в Alpha Centauri.