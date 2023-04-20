Події

08:14 20.04.2023

Супутник NASA не міг упасти в районі Києва, траєкторія його маршруту знаходиться далеко від України - Alpha Centauri

1 хв читати

Супутник NASA RHESSI, який планував вхід в атмосферу, не міг впасти в районі Києва, внаслідок того, що має траєкторію, далеку від України, повідомили в освітньому проєкті про космос Alpha Centauri.

"Над Києвом не згорів супутник NASA. Сьогодні справді в атмосферу мав входити апарат NASA RHESSI, який спостерігав сонячні спалахи з 2002 до 2018 року. Але траєкторія його падіння дуже (ДУЖЕ) далека від України - уздовж лінії руху на зображенні", - йдеться в повідомленні організації в телеграм-каналі в середу.

У повідомленні також розміщено посилання на сайт, де можна подивитися приблизний маршрут супутника. Там же можна спостерігати за іншими об'єктами, що падають із космосу. "Жоден із них не пролітає над Україною", - уточнили в Alpha Centauri.

 

 

 

Теги: #київ #спалах

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:03 20.04.2023
У Головному центрі спецконтролю припустили, що напередодні ввечері в районі Києва впав метеорит

У Головному центрі спецконтролю припустили, що напередодні ввечері в районі Києва впав метеорит

07:29 20.04.2023
У NASA спростували можливість падіння свого супутника в районі Києва

У NASA спростували можливість падіння свого супутника в районі Києва

07:07 20.04.2023
У Києві впав супутник NASA

У Києві впав супутник NASA

14:34 19.04.2023
У Києві розміщено понад 300 громадських туалетів - відповідь на петицію

У Києві розміщено понад 300 громадських туалетів - відповідь на петицію

09:20 19.04.2023
У Києві паводок кілька днів поспіль іде на спад, пік паводку очікується 22 квітня - влада

У Києві паводок кілька днів поспіль іде на спад, пік паводку очікується 22 квітня - влада

02:42 19.04.2023
Медіанна ціна на вторинному ринку житла столиці у березні знизилася на 7,1%

Медіанна ціна на вторинному ринку житла столиці у березні знизилася на 7,1%

16:46 17.04.2023
У Києві у вівторок запускають пізній рейс міської електрички

У Києві у вівторок запускають пізній рейс міської електрички

15:04 16.04.2023
У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

15:57 14.04.2023
Першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють наприкінці осені

Першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють наприкінці осені

10:44 14.04.2023
У тунелі на вул. Теліги в Києві обмежено рух - патрульна поліція

У тунелі на вул. Теліги в Києві обмежено рух - патрульна поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України знищили 670 окупантів, 2 танки, 6 артсистем і 10 БПЛА за добу

У NASA спростували можливість падіння свого супутника в районі Києва

Інфраструктурні проєкти посилять Волинь

Україна отримає більш потужні системи ППО

Новим послом ЄС в Україні буде призначено Матернову

ОСТАННЄ

Резніков: Наш головний пріоритет - швидко побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО

Велика Палата Верховного суду скасувала постанову Північного апеляційного Госпсуду про передачу акцій Полтавського ГЗК Ferrexpo чотирьом компаніям

"Нафтогаз" залучив американську юркомпанію Covington&Burling для стягнення $5 млрд із РФ

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранено двох

ЗС України знищили 670 окупантів, 2 танки, 6 артсистем і 10 БПЛА за добу

Шістьох людей поранено за добу в результаті російських обстрілів Херсонської області

Ворог із РСЗВ уночі обстріляв Очаків та Очаківську громаду

Авіація ЗС України завдала сім ударів по районах зосередження о/с противника

За добу ворог атакував 26 ударними БПЛА типу "Шахед-136", ЗС України збили 21

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА