ЗС України за добу відбили 55 атак противника на п’яти напрямках

За минулу добу середи, 19 квітня, на 5 ділянках фронту ЗС України відбили понад 55 атак противника, епіцентром бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку", - йдеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

На лиманському напрямку противник намагався поліпшити тактичне становище, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна і Серебрянського лісництва.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також минулої доби ЗС України відбили атаки противника поблизу населеного пункту Хромове.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського, успіху не мав.

На мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Перемога.

На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку Вугледара.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.