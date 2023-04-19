США додали шість компаній з Ірану та Китаю до санкційних списків через постачання деталей для іранських дронів

Мінфін США в середу оголосив про санкції щодо однієї фізичної особи та шести компаній, що базуються в Ірані, Китаї та Малайзії, через постачання Тегерану в обхід чинних обмежень електронних компонентів для військових програм, зокрема й виробництва дронів.

"Мережа постачальників, що потрапила під санкції сьогодні, надавала товари і технології іранському уряду, військовій промисловості та програмі БПЛА Ірану", - наведено слова заступника міністра фінансів США Браяна Нельсона в заяві відомства.

Зокрема до санкційних списків внесли громадянина Ірану Мехді Гошгадама, керуючого директора іранської компанії PASNA, яка, за версією Вашингтону, використовує підставні компанії для ведення комерційних справ з іноземними постачальниками. Влада США як такі назвала Amv AJ Nilgoun Bushehr CO. (AMV AJ), що базується в Ірані, та PASNA International SDN. BHD. (PASNA International), що базується в Малайзії, і теж запровадила проти них санкції.

Крім того, під обмеження потрапили чотири компанії з Китаю, які постачали деталі PASNA: це Arttronix International (HK) Limited (Arttronix), Jotrin Electronics Limited (Jotrin), Vohom Technology (HK) CO., Limited (Vohom) і Yinke (HK) Electronics Company Limited (Yinke).

Новим фігурантам санкційних списків заборонено управляти будь-яким майном або фінансовими активами в США; американським компаніям, зі свого боку, не можна вести справи зі структурами та особами, що потрапили під обмеження.

Раніше США вже запроваджували санкції щодо структур з Ірану, Китаю і Туреччини через постачання Ірану деталей для безпілотників.

Наприкінці січня Євросоюз вніс до санкційних списків іранську Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, що виробляє БПЛА.