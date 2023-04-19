Події

19:06 19.04.2023

Окупанти завдали трьох ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали трьох ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти впродовж минулої доби завдали трьох ракетних і 37 авіаційних ударів по території України, зокрема застосували 12 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед-136", десять з яких були знищені українськими захисниками.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, ворог також здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і по населених пунктах. "Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Загалом протягом доби окупанти обстріляли понад 80 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Костянтинівка, Дружківка, Авдіївка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Херсон та Берислав Херсонської області.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошують у Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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