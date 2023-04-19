Росіяни завдали авіаційного удару по приватному сектору Оріхова - ОВА

Російські окупаційні війська завдали чергового авіаційного удару по м. Оріхову Запорізької області, інформація про постраждалих поки що не надходила, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Ворог здійснив чергову авіаційну атаку на Оріхів. Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки. Інформації про постраждалих не надходило", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його даними, фахівці вже працюють на місці влучання і ліквідовують наслідки.