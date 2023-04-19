Події

18:16 19.04.2023

Росіяни завдали авіаційного удару по приватному сектору Оріхова - ОВА

1 хв читати

Російські окупаційні війська завдали чергового авіаційного удару по м. Оріхову Запорізької області, інформація про постраждалих поки що не надходила, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Ворог здійснив чергову авіаційну атаку на Оріхів. Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки. Інформації про постраждалих не надходило", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його даними, фахівці вже працюють на місці влучання і ліквідовують наслідки.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:25 19.04.2023
Окупанти обстріляли Сумську область з РСЗВ та артилерії, є загибла та поранені

Окупанти обстріляли Сумську область з РСЗВ та артилерії, є загибла та поранені

11:00 18.04.2023
Шестеро людей постраждали в Херсоні внаслідок обстрілу району Центрального ринку - Єрмак

Шестеро людей постраждали в Херсоні внаслідок обстрілу району Центрального ринку - Єрмак

10:31 18.04.2023
Донецька область під безперервним вогнем: росіяни застосовують ракети С-300, "Гради", дрони-камікадзе

Донецька область під безперервним вогнем: росіяни застосовують ракети С-300, "Гради", дрони-камікадзе

09:56 18.04.2023
Росіяни вночі обстрілювали Слов'янськ протягом двох годин, є руйнування - мер

Росіяни вночі обстрілювали Слов'янськ протягом двох годин, є руйнування - мер

09:50 18.04.2023
Росіяни за минулу добу 57 разів обстріляли Херсонщину, поранено одну людину - ОВА

Росіяни за минулу добу 57 разів обстріляли Херсонщину, поранено одну людину - ОВА

07:34 18.04.2023
Окупанти обстріляли п’ять ОТГ у Сумській області

Окупанти обстріляли п’ять ОТГ у Сумській області

07:09 17.04.2023
Ворог за добу обстріляв три громади Сумської області

Ворог за добу обстріляв три громади Сумської області

19:27 16.04.2023
Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

11:20 16.04.2023
Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

08:50 16.04.2023
У результаті обстрілів на Донеччині поранено чотири людини

У результаті обстрілів на Донеччині поранено чотири людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділяють допомогу Україні в галузі безпеки на суму $325 млн

США готують новий пакет військової допомоги Україні з боєприпасами для HIMARS та артилерією

За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

Сирський: Бахмут стоїть

ОСТАННЄ

У Дніпрі працює ППО

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

США виділяють допомогу Україні в галузі безпеки на суму $325 млн

Нацгвардія проводить злагодження із використанням бойової техніки, необхідної для наступу

США готують новий пакет військової допомоги Україні з боєприпасами для HIMARS та артилерією

Херсонщину відвідував двійник Путіна - Данілов

Росіяни випустили по Нікопольському району близько 70 снарядів: пошкоджено підприємство, розбито 34 сонячні батареї

Племінник Кеннеді оголосив про участь у передвиборчих перегонах за посаду президента США

США додали шість компаній з Ірану та Китаю до санкційних списків через постачання деталей для іранських дронів

На Харківщині вибух побутового газу спровокував пожежу, господар будинку загинув

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА