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17:46 19.04.2023

Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

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Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

Доплату розміром 30 тис. грн збережено військовослужбовцям, які виконують завдання в районі бойових дій, а решта отримують базове грошове забезпечення, яке в лютому було збільшено до 20,1 тис. грн, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в середу у відповідь на рішення Верховної Ради повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям розміром 30 тис грн.

"Наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій і складності завдань, які виконують бійці. 100 тис. грн на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тис. виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні та бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання", - ідеться в повідомленні.

"Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Водночас із 1 лютого 2023 року всім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 грн", - зазначають у Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #доплати

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