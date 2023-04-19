США попередили "Росатом" про наявність американських технологій на ЗАЕС - ЗМІ

Міністерство енергетики США в листі від 17 березня 2023 року попередило "Росатом" про наявність на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) американської технічної інформації, що підлягає експортному контролю, повідомляє телеканал CNN.

"(ЗАЕС в Енергодарі - ІФ-У) містить ядерні технічні дані американського походження, що підлягають експортному контролю уряду США", - посилається телеканал на лист директора Управління політики нерозповсюдження Міністерства енергетики США Андреа Феркіле генеральному директору "Росатому".

У листі, зауважує CNN, також зазначено, що доступ неуповноважених осіб до американських технологій, що підлягають експортному контролю, порушує законодавство США.

Справжність листа телекомпанії підтвердили в американському Міненерго. У відомстві не повідомили, чи було отримано відповідь "Росатому".