Події

09:57 19.04.2023

В Україні 470 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

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В Україні 470 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 19 квітня 2023 року понад 1418 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 470 дітей загинуло та понад 948 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 451, у Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 86, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

 

Теги: #діти #війна

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