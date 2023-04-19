Російські окупанти продовжують мінувати захоплені території Херсонської області, є випадки підривів жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні можливості", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що мінуванню піддаються й акваторії річок Конка та Дніпро.

Також уже є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах під час спроби вийти на воду.