Події

07:12 19.04.2023

Окупанти продовжують мінувати захоплені території Херсонської області, є випадки підривів жителів

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Окупанти продовжують мінувати захоплені території Херсонської області, є випадки підривів жителів

Російські окупанти продовжують мінувати захоплені території Херсонської області, є випадки підривів жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні можливості", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що мінуванню піддаються й акваторії річок Конка та Дніпро.

Також уже є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах під час спроби вийти на воду.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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