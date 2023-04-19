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01:28 19.04.2023

"Епіцентр" запускає мережу хімчисток у своїх торгових центрах

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"Епіцентр" запускає мережу хімчисток у своїх торгових центрах

Українська мережа торгових центрів "Епіцентр" запускає мережу хімчисток у своїх об'єктах, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з прес-релізом, послуги професійного чищення одягу, взуття, подушок та текстилю входять до спеціалізованої зони в торгових центрах "Епіцентр" – "Мультісервіс", яка також включає послуги прання та прасування, ремонту одягу та взуття, відновлення кросівок, шкіряних сумок, а також виготовлення ключів.

"Епіцентр" вже запустив перші дві точки хімчистки в оновлених ТЦ у Києві та Івано-Франківську. У планах компанії розширити присутність нового концепту по всій мережі, а згодом вийти на зовнішні локації.

За даними мережі, найближчим часом очікується відкриття ще чотирьох нових точок. Площа таких об'єктів складає близько 50 кв. м.

"Тенденція на відновлення та догляд за особистими та побутовими речами суттєво посилилася протягом останнього року. Покупницька спроможність населення значно впала, при цьому чистка та реставрація допомагають заощадити на базових покупках", – цитується в прес-релізі керівник розвитку мережі "Мультісервіс" у мережі ТЦ "Епіцентр" Анатолій Шепелюк.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка виступає лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete`s foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation та "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода"

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів агресора ряд ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі – повністю знищені.

Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн та створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО та населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%)

Теги: #україна #епіцентр #хімчистки

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