Освітній омбудсмен про скорочення кількості шкільних предметів: дітей потрібно вчити того, що їм справді потрібно в житті

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що, незважаючи на велику кількість шкільних предметів, в Україні досить посередні результати щодо якості освіти.

"Останнім часом тема кількості шкільних "предметів" є предметом палких дискусій у суспільстві та в освітянській спільноті... Коротка відповідь - ми маємо дбати не про "предмети", а про рівень освіти наших дітей. А це - хоча і пов'язані, але далеко не тотожні речі. Шкільний "предмет" - то дещо штучно виокремлена в інтересах організації освітнього процесу частина змісту освіти", - написав освітній омбудсмен у фейсбуці.

Він наголосив, що головним у цій дискусії мають бути не предмети, а які знання та компетентності отримають діти в результаті здобуття освіти.

"А тут варіацій може бути дуже багато - залежно від запитів і потреб саме наших дітей. Ось це ми маємо робити, про це маємо дбати, а не про перелік "предметів", набір яких дуже і дуже відрізняється у різних країнах", - додав Горбачов.

Також він поскаржився, що Україна має одне з перших місць за кількістю шкільних предметів, але водночас досить посередні результати за якістю освіти.

"Чому такі палки дискусії - відповідь проста: переформатування змісту освіти матиме наслідком те, що багатьом в освіті доведеться рішуче оновлювати свої навички та методичні підходи, опановувати нові методики викладання, серйозно перенавчатися. А це не всім до вподоби. Тому і спротив", - вважає омбудсмен.

Водночас він наголосив, що зробити це все одно доведеться.

"Бо дітей треба вчити того, що їм дійсно потрібно у житті. І вчити зацікавлено: щоб школа була тим місцем, куди дитина хоче і буде йти з бажанням, щоб розвиватися і опановувати нові знання. Ці знання і вміння їх використовувати (це називається компетентності), які людині потрібні у реальному житті: не лише дорослому, колись потім, а вже тут і зараз", - підсумував він.

Як повідомлялося, 13 квітня міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що кількість предметів у школах має бути зменшена. Пізніше міністр заявив, що нинішню кількість предметів у школі учням складно засвоювати, особливо за нинішніх обставин.