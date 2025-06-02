Міносвіти запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента для дітей за кордоном

Міністерство освіти і науки України запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента для дітей, які тимчасово перебувають за кордоном і дистанційно навчаються в українських школах.

"Це скорочена програма для дітей, які тимчасово перебувають за кордоном і, зокрема, дистанційно навчаються в українських школах. Вона дає змогу уникнути подвійного навантаження та підтримати зв’язок з Україною через освіту. На платформі батьки зможуть обрати школу, яка надає українознавчий компонент, і подати заявку на зарахування дитини на цю програму", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що для того, щоб батьки дітей могли подати заявку необхідно: перейти на платформу https://ukrainian.studies.mon.gov.ua; авторизуватися через id.gov.ua; створити профіль дитини, обрати школу і клас; створити заявку для дитини; очікувати на відповідь від школи протягом 5 робочих днів.

"Сьогодні понад 360 тис. дітей навчаються за кордоном і паралельно продовжують здобувати освіту в українських школах дистанційно. Наша мета в тому, щоб кожна дитина, незалежно від країни перебування, мала доступ до якісної української освіти. Українознавчий компонент дає можливість зберігати зв’язок з Україною без подвійного навчального навантаження. Платформа українознавчого компонента — це простий і зручний інструмент, який автоматизує процес реєстрації та робить його зрозумілим для батьків у різних країнах", — додали у міністерстві.

У Міносвіти нагадали, що українознавчий компонент — це скорочена освітня програма для українських школярів, які тимчасово живуть за кордоном, яка дає змогу: зменшити навчальне навантаження; продовжити здобувати українську освіту дистанційно; одночасно навчатися очно в місцевій школі.

Зокрема, у межах програми вивчають: українську мову, українську літературу, історію України, географію України, основи правознавства і "Захист України".

"Решту предметів, які дитина опановує у місцевій школі за кордоном, перезараховують до української освітньої програми. Для цього МОН розробило шкалу переведення оцінок для визначеного переліку країн, де проживають українські учні", - йдеться у повідомленні.