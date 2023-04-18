Імпорт е/е зі Словаччини залишається на рівні 70 МВт-год на добу
Імпорт в Україну електроенергії зі Словаччини у вівторок залишається на колишньому рівні - 72 МВт-год на добу, з Молдови відсутній, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.
Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини надходить на потужності 2-4 МВт.
При цьому перетин для імпорту зі Словаччини розділили шість компаній, які бронювали його і раніше: "ЕРУ Трейдінг", "ТЕП", "Д. Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "Компанія Юнекс", "НАП-Ком'юніті". Вони забронювали близько третини потужності перетину з запропонованих "Укренерго" 500 МВт на кожну годину.
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-18 квітня становить 2732 МВт-год (за розрахунками Енергореформи, згідно з даними сайту ENTSO-E):
|Дата
|Обсяг за добу, МВт-год
|01.04.2023
|380
|02.04.2023
|706
|03.04.2023
|48
|04.04.2023
|51
|05.04.2023
|51
|06.04.2023
|36
|07.04.2023
|52
|08.04.2023
|53
|09.04.2023
|86
|10.04.2023
|718
|11.04.2023
|60
|12.04.2023
|66
|13.04.2023
|69
|14.04.2023
|70
|15.04.2023
|71
|16.04.2023
|71
|17.04.2023
|72
|18.04.2023
|72
Імпорт із Молдови у квітні здійснювався 4 квітня на рівні 123 МВт-год на добу і 6 квітня - 15 МВт-год на добу.
Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини в березні становив 5 461 МВт-год, у лютому - 136 652 МВт-год, у січні - 59 573 МВт-год (тут і далі всі показники за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E).
З Молдови в березні надійшло 1541 МВт-год (почав знову здійснюватися з 7 березня), у лютому - 5237 МВт-год (почав здійснюватися з 5 лютого, в січні був відсутній).
Імпорт е/е почав істотно знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого, проте трейдери повністю від нього не відмовляються. На ринку зазначають, що цьому сприяє, зокрема, вигідна ціна е/е в певні години, а також бажання тестувати механізми комерційних обмінів.