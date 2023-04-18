Імпорт е/е зі Словаччини залишається на рівні 70 МВт-год на добу

Імпорт в Україну електроенергії зі Словаччини у вівторок залишається на колишньому рівні - 72 МВт-год на добу, з Молдови відсутній, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини надходить на потужності 2-4 МВт.

При цьому перетин для імпорту зі Словаччини розділили шість компаній, які бронювали його і раніше: "ЕРУ Трейдінг", "ТЕП", "Д. Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "Компанія Юнекс", "НАП-Ком'юніті". Вони забронювали близько третини потужності перетину з запропонованих "Укренерго" 500 МВт на кожну годину.

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-18 квітня становить 2732 МВт-год (за розрахунками Енергореформи, згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год 01.04.2023 380 02.04.2023 706 03.04.2023 48 04.04.2023 51 05.04.2023 51 06.04.2023 36 07.04.2023 52 08.04.2023 53 09.04.2023 86 10.04.2023 718 11.04.2023 60 12.04.2023 66 13.04.2023 69 14.04.2023 70 15.04.2023 71 16.04.2023 71 17.04.2023 72 18.04.2023 72

Імпорт із Молдови у квітні здійснювався 4 квітня на рівні 123 МВт-год на добу і 6 квітня - 15 МВт-год на добу.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини в березні становив 5 461 МВт-год, у лютому - 136 652 МВт-год, у січні - 59 573 МВт-год (тут і далі всі показники за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E).

З Молдови в березні надійшло 1541 МВт-год (почав знову здійснюватися з 7 березня), у лютому - 5237 МВт-год (почав здійснюватися з 5 лютого, в січні був відсутній).

Імпорт е/е почав істотно знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого, проте трейдери повністю від нього не відмовляються. На ринку зазначають, що цьому сприяє, зокрема, вигідна ціна е/е в певні години, а також бажання тестувати механізми комерційних обмінів.