Події

19:22 18.04.2023

Імпорт е/е зі Словаччини залишається на рівні 70 МВт-год на добу

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Імпорт е/е зі Словаччини залишається на рівні 70 МВт-год на добу

Імпорт в Україну електроенергії зі Словаччини у вівторок залишається на колишньому рівні - 72 МВт-год на добу, з Молдови відсутній, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини надходить на потужності 2-4 МВт.

При цьому перетин для імпорту зі Словаччини розділили шість компаній, які бронювали його і раніше: "ЕРУ Трейдінг", "ТЕП", "Д. Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "Компанія Юнекс", "НАП-Ком'юніті". Вони забронювали близько третини потужності перетину з запропонованих "Укренерго" 500 МВт на кожну годину.

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-18 квітня становить 2732 МВт-год (за розрахунками Енергореформи, згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год
01.04.2023 380
02.04.2023 706
03.04.2023 48
04.04.2023 51
05.04.2023 51
06.04.2023 36
07.04.2023 52
08.04.2023 53
09.04.2023 86
10.04.2023 718
11.04.2023 60
12.04.2023 66
13.04.2023 69
14.04.2023 70
15.04.2023 71
16.04.2023 71
17.04.2023 72
18.04.2023 72

Імпорт із Молдови у квітні здійснювався 4 квітня на рівні 123 МВт-год на добу і 6 квітня - 15 МВт-год на добу.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії зі Словаччини в березні становив 5 461 МВт-год, у лютому - 136 652 МВт-год, у січні - 59 573 МВт-год (тут і далі всі показники за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E).

З Молдови в березні надійшло 1541 МВт-год (почав знову здійснюватися з 7 березня), у лютому - 5237 МВт-год (почав здійснюватися з 5 лютого, в січні був відсутній).

Імпорт е/е почав істотно знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого, проте трейдери повністю від нього не відмовляються. На ринку зазначають, що цьому сприяє, зокрема, вигідна ціна е/е в певні години, а також бажання тестувати механізми комерційних обмінів.

Теги: #енергетика #електроенергія

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