Події

19:03 18.04.2023

Ворог завдав чотирьох ракетних і 44 авіаційних ударів протягом доби

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Ворог завдав чотирьох ракетних і 44 авіаційних ударів протягом доби

Протягом доби ворог завдав чотирьох ракетних і 44 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, унаслідок чого постраждали мирні люди, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 18:00 вівторка.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Деякі підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ ЗС РФ.

Також зберігається військова присутність окупантів у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Упродовж доби противник обстріляв населені пункти Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії Кам’янку, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічну та Западне Харківської області.

На лиманському напрямку ворог намагався поліпшити тактичне становище, вів безуспішні наступальні дії біля населеного пункту Діброва, здійснив артилерійські обстріли Стельмахівки, Невського, Білогорівки на Луганщині та Іванівки, Торського і Спірного на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Ворог обстріляв Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівку, Торецьк і Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області. Ворог здійснив обстріли, зокрема, населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське.

На мар'їнському напрямку протягом доби українські військові відбили численні атаки окупантів у районі населеного пункту Мар'їнка. Водночас противник обстріляв Красногорівку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог не проводив наступальних дій. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Вугледар, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Новопілля Донецької області; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон, є загиблі серед цивільного населення.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mPSEV8MmT1e5moo9NmJXYAtwDupK4PVdB7yB5yFKCaNvSN3RFdkx9dFHpcPzVZDvl

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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