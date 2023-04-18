Події

17:02 18.04.2023

В українській армії зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. військовослужбовців

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В українській армії зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. військовослужбовців

В Україні станом на квітень 2023 року зниклими безвісти вважаються близько 7 тис. військовослужбовців, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Цифра така справді є, вона трохи більша за 7 тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", - сказав Котенко в ефірі телемарафону у вівторок.

Він уточнив, що близько 60-65% зниклих, згідно зі статистикою, живі й перебувають у полоні.

Теги: #зсу #зниклі_безвісти

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