Події

15:21 18.04.2023

Польща розпочала будівництво електронного бар'єру на кордоні з РФ

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Встановлення електронного бар'єру на ділянці кордону з Калінінградською областю РФ розпочалося в Польщі у вівторок уранці, повідомляється у твіттері польської Прикордонної служби.

"Встановлення бар'єру має бути завершено до 30 вересня цього року й охоплюватиме весь сухопутний кордон із Російською Федерацією протяжністю 199 км", - ідеться в повідомленні.

За даними прикордонної служби, довжина бар'єру становитиме майже 200 км, на ньому буде встановлено 2 тис. стовпів із камерами, 3 тис. відеокамер і 700 км кабелів живлення, передачі та виявлення. Паралельно тривають роботи з будівництва Центру спостереження в Кентшині.

 

Теги: #польща #кордон

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