Події

13:52 18.04.2023

У Херсоні вже дев'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу

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У Херсоні вже дев'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу

Одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілу центру Херсону російськими окупантами у вівторок уранці, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Уточнення! Кількість постраждалих через російський обстріл середмістя Херсону зросла до десяти: одна людина загинула, дев'ятеро – поранені", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про загиблого та сімох поранених унаслідок артилерійського обстрілу окупантами району центрального ринку в Херсоні.

 

Теги: #херсон #обстріл

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