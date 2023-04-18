У Херсоні вже дев'ятеро поранених унаслідок російського обстрілу

Одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілу центру Херсону російськими окупантами у вівторок уранці, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Уточнення! Кількість постраждалих через російський обстріл середмістя Херсону зросла до десяти: одна людина загинула, дев'ятеро – поранені", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про загиблого та сімох поранених унаслідок артилерійського обстрілу окупантами району центрального ринку в Херсоні.