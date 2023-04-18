Події

11:05 18.04.2023

СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки

2 хв читати
СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки

Служба безпеки України затримала у Вінницькій області пособницю РФ, яка добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації в Херсонській області, повідомляє СБУ.

"Зловмисницею є 30-річна донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру. Після захоплення селища фігурантка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні зазначено, що за протекцією Турульова його доньку призначили головою "відділу", де вона запроваджувала освітні "стандарти" РФ на території захопленої громади.

"Для цього вона змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях. Крім того, вона організовувала й особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини", - інформують в СБУ.

Спецслужба задокументувала, що наприкінці липня минулого року зловмисниця була делегаткою на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом з Росією", на якому схвалили так звану декларацію розвитку регіону, яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ.

У СБУ уточнюють, що після звільнення правобережної частини Херсонщини ворожа пособниця переїхала на Вінниччину, де переховувалася під виглядом переселенки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора).

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство щодо встановлення всіх обставин злочину.

Розслідування здійснюють співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #колаборанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 17.04.2023
СБУ викрила ворожих інтернет-агітаторів, серед них - інженер ДП "Антонов"

СБУ викрила ворожих інтернет-агітаторів, серед них - інженер ДП "Антонов"

11:54 15.04.2023
Суд засудив до 11,5 року реального ув'язнення агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і збирав дані про ЗСУ

Суд засудив до 11,5 року реального ув'язнення агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і збирав дані про ЗСУ

20:08 14.04.2023
Зеленський поставив Малюку і Буданову завдання "постійно знищувати окупантів"

Зеленський поставив Малюку і Буданову завдання "постійно знищувати окупантів"

12:57 13.04.2023
СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області

СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області

11:33 13.04.2023
СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

15:37 12.04.2023
Суд засудив до 15 років реального ув'язнення агента ФСБ, який коригував ворожі удари по цивільних об'єктах Миколаєва

Суд засудив до 15 років реального ув'язнення агента ФСБ, який коригував ворожі удари по цивільних об'єктах Миколаєва

12:08 12.04.2023
СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

09:55 12.04.2023
Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

Дружина екснардепа Медведчука Марченко перебуває в розшуку за фінансування російських окупаційних угруповань

10:43 10.04.2023
СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС

СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС

12:30 07.04.2023
СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ

СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Донецька область під безперервним вогнем: росіяни застосовують ракети С-300, "Гради", дрони-камікадзе

На більшості напрямків наступальні дії ворога безуспішні, бої за Бахмут тривають

ЗС України знищили 470 окупантів, танк, 6 артсистем і 6 БПЛА за добу

Чергова спроба російського наступу провалилася 31 березня 2023 року, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції

Зеленський очікує від чергової зустрічі "Рамштайн" ґрунтовних рішень у забезпеченні України зброєю та снарядами

ОСТАННЄ

Шестеро людей постраждали в Херсоні внаслідок обстрілу району Центрального ринку - Єрмак

Путін хоче взяти Бахмут до 9 травня, ПВК Вагнера знову отримує боєприпаси - ISW

В Україні підтоплені 330 будинків, порушено сполучення із 30 населеними пунктами - ДСНС

Донецька область під безперервним вогнем: росіяни застосовують ракети С-300, "Гради", дрони-камікадзе

Окупанти скоротили угруповання в Донецьку, щоб залучити ресурси на Бахмут - британська розвідка

Росіяни вночі обстрілювали Слов'янськ протягом двох годин, є руйнування - мер

Росіяни за минулу добу 57 разів обстріляли Херсонщину, поранено одну людину - ОВА

На більшості напрямків наступальні дії ворога безуспішні, бої за Бахмут тривають

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області за добу

Бойовиків ПВК "Вагнер", які зізналися у вбивстві українських дітей, необхідно ідентифікувати і покарати - Лубінець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА