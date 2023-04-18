СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки

Служба безпеки України затримала у Вінницькій області пособницю РФ, яка добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації в Херсонській області, повідомляє СБУ.

"Зловмисницею є 30-річна донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру. Після захоплення селища фігурантка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні зазначено, що за протекцією Турульова його доньку призначили головою "відділу", де вона запроваджувала освітні "стандарти" РФ на території захопленої громади.

"Для цього вона змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях. Крім того, вона організовувала й особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини", - інформують в СБУ.

Спецслужба задокументувала, що наприкінці липня минулого року зловмисниця була делегаткою на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом з Росією", на якому схвалили так звану декларацію розвитку регіону, яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ.

У СБУ уточнюють, що після звільнення правобережної частини Херсонщини ворожа пособниця переїхала на Вінниччину, де переховувалася під виглядом переселенки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора).

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство щодо встановлення всіх обставин злочину.

Розслідування здійснюють співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.