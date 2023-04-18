Події

09:56 18.04.2023

Росіяни вночі обстрілювали Слов'янськ протягом двох годин, є руйнування - мер

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Російські окупанти в ніч проти вівторка обстрілювали Слов'янськ Донецької області, є руйнування, обійшлося без жертв, повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"У Слов'янську знов недобрий ранок. Нічний обстріл міста протягом двох годин. Ракети С-300 та дрони-камікадзе "шахеди". Два влучання: на вул. Вчительській та на бульв. Пушкіна. Постраждали п’ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронне підприємство "Титан", медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автомобілі. На щастя, обійшлося без жертв", - написав він у соцмережі "Фейсбук" у вівторок уранці.

 

Теги: #словянськ #обстріли

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