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08:19 18.04.2023

Бойовиків ПВК "Вагнер", які зізналися у вбивстві українських дітей, необхідно ідентифікувати і покарати - Лубінець

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Бойовиків ПВК "Вагнер", які зізналися у вбивстві українських дітей, необхідно ідентифікувати і покарати - Лубінець

Бойовики ПВК "Вагнер", які зізналися в убивстві українських дітей, мають бути ідентифіковані та справедливо покарані, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У мережі з'явилася інформація, що, ймовірно, ув'язнені з ПВК "Вагнер" зізналися у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Один із них розповідає, що вистрілив дівчинці п'яти-шести років у голову. За його словами, "вагнерівцям" віддали наказ знищити всіх чоловіків, жінок, пенсіонерів і навіть дітей. Ці слова мають бути зафіксовані й перевірені, а тих, хто їх розповідає, - ідентифіковано", - написав Лубінець у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що в разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей необхідно вжити всіх заходів реагування.

"За воєнні злочини на території нашої країни, винні мають бути справедливо покарані", - наголосив омбудсмен.

Лубінець нагадав, що за офіційними даними внаслідок війни в Україні загинуло 470 дітей, 407 зникли безвісти, 19 384 дитини депортовані країною-агресором.

"Однак ми розуміємо, що ці цифри можуть бути набагато більшими", - зазначив Лубінець.

Як повідомлялося, Офіс генпрокурора почав перевірку інформації про вбивства дітей бойовиками ПВК "Вагнер".

 

 

 

Теги: #омбудсмен #діти #росія #вбивство

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