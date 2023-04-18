Макрон пообіцяв французам поліпшити умови праці та життя одночасно з пенсійною реформою

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся в понеділок до нації з відеозверненням, у якому виправдовував запроваджену пенсійну реформу, що викликала бурхливі протести по всій країні працівників різних секторів.

"Це реформа, з якою погодилися? Явно ні", - визнав глава держави, висловивши при цьому жаль, що не вдалося досягти національного консенсусу щодо підвищення віку виходу французів на пенсію з 62 до 64 років, і пообіцявши взяти на себе разом із урядом частку відповідальності за це.

Він запевнив співгромадян, що почув гнів у зв'язку із погіршенням умов життя, який висловили ті, хто протестував проти реформи. "Ніхто, і особливо я, не може залишатися глухим до цієї вимоги соціальної справедливості та оновлення нашого демократичного життя, яке, зокрема, висловлює наша молодь", - сказав Макрон.

Президент змалював три галузі - "три великих будівництва", в яких він має намір реалізувати амбітні плани поліпшення життя французів: зайнятість, правосуддя і демократичний порядок, прогрес "заради кращого життя".

Макрон пообіцяв почати "без обмежень і табу серію переговорів" з питань, пов'язаних із роботою - таких, як справедливий розподіл благ, професійні навчання, перепідготовка та працевлаштування літніх людей. Ці консультації мають відбуватися за участю організацій роботодавців і профспілок. Мета - створити в найближчі тижні, за висловом Макрона, "новий договір про життя на роботі".

Французький лідер має намір впритул зайнятися "республіканським порядком". "Немає свободи без законів і без санкцій проти тих, хто порушує права інших", - нагадав він. Держава радикально зміцнить органи правосуддя та охорони порядку в провінції, значно збільшивши штати судових установ, створивши 200 нових бригад жандармерії в сільській місцевості. В основі діяльності уряду на цьому напрямі буде боротьба "з усіма формами правопорушень і шахрайства". Із травня з цього приводу будуть зроблені "рішучі заяви" влади.

Серед президентських обіцянок французькому народу - посилення "контролю над нелегальною імміграцією", а також поліпшення діяльності державних інститутів. Макрон заявив про намір "боротися проти стійкого відчуття, що голосувати вже більше не означає щось вирішувати". Він розраховує посилити участь громадян у вирішенні важливих для суспільства питань.

Третє "будівництво" Макрона - прогрес у поліпшенні повсякденного життя французів, особливо в освіті та медицині.

Президент пообіцяв громадянам, що до Дня взяття Бастилії 14 липня буде підбито перший підсумок цих планів.