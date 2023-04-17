Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

Росія заблокувала в Чорному морі півсотні суден з українським зерном, повідомив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Наслідки війни зачіпають усіх нас. Росія знову блокує в Чорному морі 50 суден із нагально необхідним зерном", - написав він у твіттері у понеділок.

"ЄС підтримує зусилля ООН і продовжуватиме сприяння експорту через коридори солідарності, які дали змогу доправити світові 25 млн тонн зерна", - додав він.