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19:36 17.04.2023

Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

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Боррель про блокування РФ суден із зерном: ЄС підтримує зусилля ООН і продовжить сприяння експорту через коридори солідарності

Росія заблокувала в Чорному морі півсотні суден з українським зерном, повідомив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Наслідки війни зачіпають усіх нас. Росія знову блокує в Чорному морі 50 суден із нагально необхідним зерном", - написав він у твіттері у понеділок.

"ЄС підтримує зусилля ООН і продовжуватиме сприяння експорту через коридори солідарності, які дали змогу доправити світові 25 млн тонн зерна", - додав він.

 

 

 

Теги: #рф #зерно #блокування

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