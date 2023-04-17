Зеленський очікує від чергової зустрічі "Рамштайн" ґрунтовних рішень у забезпеченні України зброєю та снарядами

Президент України Володимир Зеленський очікує від майбутньої зустрічі контактної групи із забезпечення України зброєю і боєприпасами "Рамштайн" ґрунтовних рішень, які відповідатимуть українським перспективам на полі бою.

"Уже готуємось і до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе - не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції", - заявив він у відеозверненні.

Глава держави також наголосив на необхідності максимальної активізації в забезпеченні українських воїнів зброєю та снарядами.

"Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами - виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб прискорити нашу спільну перемогу", - сказав Зеленський.

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 21 квітня.