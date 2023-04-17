Україна та Польща домовилися про співпрацю в удосконаленні шкільних підручників з історії та географії

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий і посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький обговорили підтримку українських здобувачів освіти в Польщі.

"На зустрічі обговорили питання підтримки українських здобувачів освіти, які знайшли прихисток у Республіці Польща у зв'язку з війною в Україні, та забезпечення освітніх прав представників української та польської національних меншин у Польщі та Україні відповідно", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Українська також сторона наголосила на важливості напрацювання механізмів щодо зарахування результатів навчання українських учнів.

"У контексті вдосконалення змісту підручників сторони домовилися про взаємодію в межах діяльності українсько-польської комісії з питань удосконалення шкільних підручників з історії та географії", - йдеться в повідомленні.

Міністр також поінформував про стан опрацювання проєктів двох міжнародних договорів про співробітництво у сфері вищої освіти та про діяльність закладів дошкільної, загальної середньої освіти, у яких навчання відбувається польською мовою або польську мову вивчають як мову національної меншини в Україні, та закладів освіти з українською мовою і вивченням української мови в Польщі. Зокрема, Лісовий висловив сподівання, що угоди найближчим часом буде підписано.