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16:19 17.04.2023

Понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл вирушити в українські порти і завантажити зерно, РФ намагається задушити економіку України - посол США

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Понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл вирушити в українські порти і завантажити зерно, РФ намагається задушити економіку України - посол США

Понад 50 кораблів наразі очікують у протоці Босфор дозволу вирушити до українських портів і завантажити зерно, РФ намагається задушити економіку України та уповільнити потік продовольства, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди", - написала посол у твіттері.

Вона також зазначила, що минулого місяця вдалося відправити життєво необхідну пшеницю до Ємену, вантаж, профінансований USAID, Іспанією та Францією, на підтримку ініціативи Grain from Ukraine.

"Це зерно дасть можливість нагодувати 4 мільйони людей, демонструючи, як Чорноморська зернова ініціатива дозволяє українським фермерам годувати світ", - додала посол США.

Теги: #сша #зерно #брінк_бріджит

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