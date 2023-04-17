Понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл вирушити в українські порти і завантажити зерно, РФ намагається задушити економіку України - посол США

Понад 50 кораблів наразі очікують у протоці Босфор дозволу вирушити до українських портів і завантажити зерно, РФ намагається задушити економіку України та уповільнити потік продовольства, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди", - написала посол у твіттері.

Вона також зазначила, що минулого місяця вдалося відправити життєво необхідну пшеницю до Ємену, вантаж, профінансований USAID, Іспанією та Францією, на підтримку ініціативи Grain from Ukraine.

"Це зерно дасть можливість нагодувати 4 мільйони людей, демонструючи, як Чорноморська зернова ініціатива дозволяє українським фермерам годувати світ", - додала посол США.