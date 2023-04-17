Події

13:08 17.04.2023

На полі бою з'явилися ворожі "штурмові підрозділи Z", укомплектовані людьми з кримінальним минулим

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На полі бою з'явилися ворожі "штурмові підрозділи Z", укомплектовані людьми з кримінальним минулим

Російські окупанти знизили активність в атаках, їх якість знижується, проте на полі бою з'явилися так звані штурмові підрозділи z, які укомплектовані людьми з кримінальним минулим, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

"Тепер зрозумілий конфлікт між Пригожиним і Шойгу. Тому що Шойгу фактично забрав можливість поповнювати лави "вагнерівців" злочинцями. Замість цього тепер Збройні сили РФ формують цими людьми з кримінальним минулим", - сказав Дмитрашковський в ефірі національного телемарафону.

Він також повідомив, що взяті нещодавно в полон 15 російських військових біля Мар'їнки - це бійці "штурмових підрозділів z".

"Усі вони розповідають, що мають погане забезпечення і мають дуже стару зброю. Але вона також несе велику загрозу", - сказав речник.

За його словами, багато хто з цих бійців не хоче йти воювати.

"Саме тому нині триває робота з мотивації вояків, щоб вони йшли штурмувати позиції ЗСУ", - зазначив Дмитрашковський.

Водночас у Силах оборони наголосили, що противник активізував авіацію в районі Мар'їнки.

"За вчорашній день ворог атакував 20 разів, двічі вночі в районі Мар'їнки. Трохи перемістився ворог за межі Мар'їнки, але наші воїни були готові до цієї ситуації. Ворог успіху не мав, відступив. Активізувалася авіація противника. 15 разів за день ворог піднімав свої літаки, двічі атакували позиції українських сил у районі Мар'їнки літаками МіГ-35. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив речник.

Окрім того, з району Мар'їнки було відведено два підрозділи десантників армії РФ на відновлення. Також стало відомо про переміщення двох ворожих колон з особовим складом у район Бердянська та Мелітополя.

"Ми контролюємо ситуацію і, думаю, що найближчим часом почуємо зовсім інші новини про ці колони", - додали в Силах оборони.

На запорізькому напрямку, як підтвердив Дмитрашковський, противник продовжує будувати фортифікаційні споруди, створює оборонні рубежі.

Теги: #рф #підрозділи

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