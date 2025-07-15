Інтерфакс-Україна
Події
18:08 15.07.2025

За передачу даних про розташування ЗСУ у передмісті Харкова місцевий мешканець проведе 15 років у вʼязниці

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За передачу даних про розташування ЗСУ у передмісті Харкова місцевий мешканець проведе 15 років у вʼязниці

Харківський райсуд області визнав винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) 46-річного різноробочого, який передавав відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ.

"Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, обвинувачений передавав представнику РФ детальну інформацію щодо місць дислокації та часу перебування підрозділів Збройних Сил України в районі Циркунів.

"Повідомляв про присутність військових поблизу одного з місцевих магазинів, а також пропонував орієнтовний час, який, на його думку, був найбільш "зручним" для вогневого ураження. Крім того, він прямо вказував, що поруч аптека та прилегла територія, що не мають жодного військового значення. Усвідомлюючи ризик загибелі мирних мешканців у разі удару, продовжував передавати координати, формував власні пропозиції та надавав "рекомендації" щодо дій ворога", - зазначають у пресслужбі облпрокуратури.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, аби зібрати відомості, фігурант об’їжджав місцевість велосипедом. Зібрані дані він передавав у вигляді позначок на гугл-картах своєму знайомому бойовику, який ще у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану частину Донеччини та пішов на співпрацю з російським ГРУ. Ці дані ЗС РФ використовували для нанесення авіаударів.

Окрім збору і передачі даних, обвинувачений ініціативно робив висновки, консультував, самостійно визначав потенційні цілі для вогневого ураження.

Правоохоронці затримали йогоу квітні 2024 року. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Вирок не набрав чинності. Триває строк на апеляційне оскарження.

Теги: #зсу #харків #розташування #підрозділи #державна_зрада

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