Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Фото: https://mod.gov.ua/news/

Начальник Генерального штабу Збройних сл України підписав накази про затвердження перереліку підрозділів Збройних сил України та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом "Контракт 18-24", повідомляється на сайті Міністерства оборони України в понеділок.

"Відтепер відповідна категорія громадян може обрати для служби за цим видом контракту один із 46 підрозділів ЗСУ. Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", 20 окремий полк безпілотних систем "К-2", 427 окремий полк безпілотних систем "Рарог", 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" тощо", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил підтримки долучені до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті: Сухопутні війська, Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили безпілотних систем, Сили територіальної оборони.

Повний перелік підрозділів, які беруть участь у проєкті, а також можливість подати заявку, доступні на офіційному сайті проєкту: https://18-24.army.gov.ua/drones/

Також рішенням Генерального штабу ЗСУ затверджений перелік із 32-х штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем. Серед них: оператор гусеничних (колісних) наземних роботизованих комплексів; оператор інженерних наземних роботизованих комплексів; оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення; оператор безпілотних авіаційних комплексів мультироторного типу бойового та спеціального призначення; оператор FPV-дронів; оператор-майстер безпілотних авіаційних комплексів; оператор-розвідник безпілотних авіаційних комплексів; майстер безпілотних авіаційних комплексів.

Як повідомлялося, 30 липня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" напрямком для операторів дронів, термін служби за таким контрактом становитиме два роки, виплата також складе 1 млн грн. Міністр зазначив, що майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

"Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%", - уточнив Шмигаль.