Інтерфакс-Україна
Події
18:02 11.08.2025

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

2 хв читати
Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"
Фото: https://mod.gov.ua/news/

Начальник Генерального штабу Збройних сл України підписав накази про затвердження перереліку підрозділів Збройних сил України та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом "Контракт 18-24", повідомляється на сайті Міністерства оборони України в понеділок.

"Відтепер відповідна категорія громадян може обрати для служби за цим видом контракту один із 46 підрозділів ЗСУ. Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", 20 окремий полк безпілотних систем "К-2", 427 окремий полк безпілотних систем "Рарог", 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" тощо", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил підтримки долучені до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті: Сухопутні війська, Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили безпілотних систем, Сили територіальної оборони.

Повний перелік підрозділів, які беруть участь у проєкті, а також можливість подати заявку, доступні на офіційному сайті проєкту: https://18-24.army.gov.ua/drones/

Також рішенням Генерального штабу ЗСУ затверджений перелік із 32-х штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем. Серед них: оператор гусеничних (колісних) наземних роботизованих комплексів; оператор інженерних наземних роботизованих комплексів; оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення; оператор безпілотних авіаційних комплексів мультироторного типу бойового та спеціального призначення; оператор FPV-дронів; оператор-майстер безпілотних авіаційних комплексів; оператор-розвідник безпілотних авіаційних комплексів; майстер безпілотних авіаційних комплексів.

Як повідомлялося, 30 липня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18–24" напрямком для операторів дронів, термін служби за таким контрактом становитиме два роки, виплата також складе 1 млн грн. Міністр зазначив, що майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

"Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%", - уточнив Шмигаль.

Теги: #генштаб_зсу #наказ #контракт_18_24 #підрозділи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 11.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

07:04 11.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

18:07 10.08.2025
Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

08:32 10.08.2025
ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

08:22 10.08.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

08:33 09.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

07:38 08.08.2025
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

16:37 07.08.2025
На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

08:15 07.08.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 147 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 147 бойових зіткнень

13:31 02.08.2025
Шмигаль підписав наказ про запуск системи управління постачанням DOT-Chain

Шмигаль підписав наказ про запуск системи управління постачанням DOT-Chain

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

ОСТАННЄ

Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

Глави МЗС України і Естонії обговорили важливість європейської єдності для глобальної стабільності

Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА