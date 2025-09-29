Сирський: Частина підрозділів противника опинилась в оточенні

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав частини, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку.

"Провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні", - написав Сирський у телеграм у понеділок.

За його інформацією, загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769.

Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

"За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км", - наголосив головком.

Як зазначається, Сирський віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

"Також ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов", - написав він.