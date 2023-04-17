На Великдень окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

У Великодню неділю російські окупаційні війська обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі. У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння. Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл с. Первомайське Ізюмського району. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.