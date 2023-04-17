Ворожа авіація атакувала ракетами С-300 Запоріжжя, Запорізьку і Миколаївську область, є загиблі та поранені

Авіація РФ завдала 25 ударів ракетами С-300 по Запоріжжю, Запорізькій та Миколаївській області, є загиблі й поранені, а Збройні сили України знищили 4 ворожі БПЛА (2 - типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" і 1 дрон-камікадзе "Ланцет"), повідомляє Генеральний штаб.

"Минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині, а також 42 авіаційні удари", - йдеться в повідомленні.

Також ворог здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та інфраструктурі населених пунктів.

"Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура", - зазначили в штабі.

Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Також збито 4 ворожі БПЛА (2 - типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет").

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад паливно-мастильних матеріалів і 2 склади боєприпасів окупантів.