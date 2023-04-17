Події

07:06 17.04.2023

Ворог обстріляв дачні будинки в Запорізькій області

1 хв читати
Ворог обстріляв дачні будинки в Запорізькій області

Російські окупанти в неділю ввечері обстріляли дачні будинки в Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області. Увечері ворог підступно атакував дачні будинки", - написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, вибиті шибки, розбиті фасади, автомобілі.

Постраждалих немає.

Усі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин.

 

 

Теги: #обстріл #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 16.04.2023
Червоногригорівська громада також опинилася під ворожим обстрілом

Червоногригорівська громада також опинилася під ворожим обстрілом

19:27 16.04.2023
У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

19:16 16.04.2023
Противник використовує школи для облаштування військових шпиталів у Запорізькій області

Противник використовує школи для облаштування військових шпиталів у Запорізькій області

14:27 16.04.2023
Уночі окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Сумській області, поранено 70-річну жінку

Уночі окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Сумській області, поранено 70-річну жінку

13:41 16.04.2023
Росіяни обстріляли храм у Нікополі, поранено двоє людей - ОВА

Росіяни обстріляли храм у Нікополі, поранено двоє людей - ОВА

11:20 16.04.2023
Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

11:14 16.04.2023
Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

11:06 16.04.2023
Попередньо, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

Попередньо, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

08:45 16.04.2023
Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

07:22 16.04.2023
Ворог завдав авіаударів по Чернігівській і Сумській областях, є поранений

Ворог завдав авіаударів по Чернігівській і Сумській областях, є поранений

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська зросла до 13 - ДСНС

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

ОСТАННЄ

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак на чотирьох напрямках

Ворог за добу обстріляв три громади Сумської області

Голова Єврокомісії в день Великодня українцям: Коли світло переможе темряву, ви переможете

17 квітня: Цей день в Україні та у світі

Борель обговорив із президентом Кенії ситуацію в Судані

Болгарія слідом за Польщею та Угорщиною подумує про ембарго на українське зерно

Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі його підлеглих у Судані

За збитий 2020 року літак "МАУ" Іран засудив 10 іранських військових до ув'язнення

Рівень підняття води в Київській області контрольований

Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА