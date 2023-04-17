Ворог обстріляв дачні будинки в Запорізькій області
Російські окупанти в неділю ввечері обстріляли дачні будинки в Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області. Увечері ворог підступно атакував дачні будинки", - написав він у телеграм-каналі.
За словами очільника ОВА, вибиті шибки, розбиті фасади, автомобілі.
Постраждалих немає.
Усі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин.